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22 июня 17, 19:06
17 экс-налоговиков арестованы с увеличением залога (ФОТО)
Анатолий Матиос
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По словам Матиоса, Апелляционный суд изменил на арест и увеличил размер залога еще для двух побратимов руководителя "Успешной страны"
Из 23 экс-налоговиков, задержанных в рамках антикоррупционной операции, 17 арестованы с увеличением размера залога. Об этом 22 июня сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"Из 23 задержанных налоговиков на сегодня уже 17 арестованы с увеличением размеров залогов (по подозрению в участии в преступной организации Януковича-Клименко). Апелляционный суд изменил на арест и увеличил размер залога еще для двух побратимов руководителя "Успешной страны", - отметил Матиос.

 
 

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Ранее сегодня сообщалось, что Апелляционный суд Киева в четверг, 22 июня, арестовал экс-начальника Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева Андрея Драгуна на один месяц с правом внесения залога в размере 5 млн грн. Бывший чиновник был взят под стражу в зале заседаний.

21 июня 2017 года сообщалось, что Апелляционный суд Киева арестовал бывшего главу Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука. 

24 мая прошла масштабная операция против коррупции в Министерстве доходов и сборов. Полицейские и военные прокуроры задержали 26 чиновников. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, задержание налоговиков - не конец операции.

Источник: liga.net
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