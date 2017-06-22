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Новости
Украина
22 июня 17, 19:56
Гибель 23-летнего украинского пограничника: подробности
пограничник
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Под Ужгородом трагически погиб 23-летний пограничник Артем Филоненко
По предварительной информации, молодой человек выстрелил себе в голову из табельного оружия, которое было выдано ему, когда он заступил на дежурство.

Правоохранители установили, что пограничник Артем Филоненко заступил на дежурство в 8 утра, около 13:00 вернулся с обеда снова на дежурство, и почти сразу его коллеги услышали выстрел. Пограничник скончался по дороге в больницу карете скорой.



В данный момент военные прокуроры проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины смерти.

Военный прокурор Ужгородского гарнизона Олег Цицак уточнил, что сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 414 Уголовного кодекса, а это неосторожное обращение с оружием.

По его словам, пока не будет результатов всех экспертиз, следователи не могут официально говорить о самоубийстве, пусть и даже действительно есть прощальная записка, написанная парнем.

Ему оставалось служить всего 3 месяца.

Источники: politeka.net
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