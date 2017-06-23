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Новости
Украина
23 июня 17, 09:39
Конгресс США пообещал оказать военную помощь Украине
Конгресс США
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Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США собираются выделить Украине военную помощь на 2018 финансовый год.

Об этом передает The Hill.

Как заявил Торнберри, выделенные для министерства средства пойдут на защиту от агрессии со стороны Северной Кореи и России.

"Минобороны выделит миллионы на обучение украинских военных и выделение для них снаряжения", - отметил он.

Также Торнберри добавил, что законопроект будет включать в себя военную помощь Украине и призыв к администрации предоставить летальную помощь. Таким образом, граждани Украины смогут защищать себя от агрессии, которая идет к ним с востока.

Напомним, граждане, которые живут в Авдеевке, получат помощь от военный медиков.
URA-Inform
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