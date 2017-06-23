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Новости
Украина
23 июня 17, 09:42
Игорь Гужва задержан за вымогательство, - Луценко - ФОТО
Страна.юа
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Главного редактора издания "Страна.юа" Игоря Гужву задержали в Киеве вечером 22 июня 2017 года.

Генеральная прокуратура Украины подозревает его в вымогательстве и взяточничестве. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также пояснил, что по материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры города Киева Гужва требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика.

Следователи имеют видео и аудио доказательства указанного преступления Гужвы, - пояснил Луценко.

Как сообщалось, в редакции информационного ресурса " Страна.uа" прошли обыски. По словам заместителя главного редактора Светланы Крюковой, обыски проводят сотрудники СБУ.

Напомним, Игорь Гужва раньше работал главным редактором газеты "Вести". В 2015 году его подозревали в уклонении от уплаты налогов. В течение 2014-2015 года представители налоговых органов и СБУ неоднократно проводили обыски в редакции по обвинению в неуплате налогов и сепаратизме.
URA-Inform
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