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Новости
Украина
23 июня 17, 10:41
Депутаты Европарламента посетят Донбасс
зона АТО,обстрел,
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Сегодня, 23 июня, депутаты Европарламента Петрас Аустревичус, Анна Фотыга и представители дипломатических миссий вместе с украинскими парламентариями отправлятся на восток Украины.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Согласно ее словам, представителей Европарламента планируется ознакомить с напряженной политикой безопасности, гуманитарной и экологической ситуацией на Донбассе. 

Кроме того, во время визита они осмотрят работу контрольно пропускных пунктов въезда/выезда, гражданские разрушенные объекты востока Украины и состояние их восстановления.

Также все учасники с двух старон рабочей встречи будут обсуждать неоднократные проблемы препятствий работы миссии на Донбассе.

"Сегодня у нас насыщенная программа, визит в Авдеевку, которая ежедневно страдает от обстрелов, ознакомление с политикой безопасности, гуманитарной и экологической ситуацией в зоне конфликта, инспирированного РФ", - отметила заместитель председателя ВР.

Напомним, Россия перебросила на Донбасс 350 наемников. Так, недавно 200 наемников были доставлены в н.п. Донецк, а также примерно 150 наемников привезли в н.п. Луганск.
URA-Inform
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