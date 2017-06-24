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23 июня 17, 22:17
Раду призвали заняться импичментом президента
ВР
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Киевский областной совет обратился к Верховной Раде с просьбой законодательно урегулировать процедуру устранения с поста президента Украины в порядке импичмента.
Официальное обращение к парламенту об отладке механизма импичмента Киевский областной совет принял на заседании в четверг, 22 июня, сообщает КиевVласть. Отмечается, что за данное решение проголосовало 57 из 62 депутатов коллегиального органа Киевщины, принимавших участие в голосовании.

Решение поддержали все присутствующие на заседании представители фракций Свобода, Батькивщина, РПЛ, Укроп, Самопомощь, Наш Край, Оппозиционный блок и три представителя президентской фракции Солидарность.

«Призываем украинский парламент исполнить свои конституционные обязанности перед украинским народом и урегулировать все необходимые законодательные процедуры, необходимые для устранения с поста президента Украины в порядке импичмента, в частности, принять новый Закон Украины «О временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины» и внести необходимые изменения в регламент Верховной Рады», – говорится в обращении.

В Батькивщине (фракция Батькивщины в КОС выступила инициатором обращения, – ред.), отмечают, что импичмент – это единственный способ привлечь к конституционной ответственности главу государства в случае, если его действия вредят народу.

Именно по этой причине, считают депутаты, «все президенты боялись и боятся принятия механизма импичмента и блокируют ликвидацию соответствующих пробелов в законодательстве».

Источник: sobytiya.net
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