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Новости
Украина
24 июня 17, 10:52
Линию разграничения в зоне АТО пересекли 45 тыс чел за сутки
КПП
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Через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) пересекли 45,4 тыс человек и 6,3 тыс транспортных средств за минувшие сутки.

Об это сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении говорится, что вчера пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, имел тенденцию к увеличению.

Сообщается, что в общей сложности через КПВВ последовало около 45000 человек и 6300 транспортных средств. А именно:

"Майорское" - 9355 человек и 1225 транспортных средств;

"Марьинка" - 11250 человек и 1990 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9555 человек и 1955 транспортных средств;

"Гнутово" - 4970 человек и 1040 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9955 человек.

Ранее сообщалось, что на Луганщине террористы пытались пойти в наступление.
URA-Inform
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