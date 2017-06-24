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Новости
Украина
24 июня 17, 11:14
Евродепутаты посетили Авдеевку и пункт пропуска Майорское
Депутаты ЕС
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Кроме темы безопасности, евродепутаты уделили внимание гуманитарной проблематике.
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что члены Европейского парламента посетили Авдеевку и контрольный пункт въезда/выезда Майорское на Донбассе.
 
Отмечается, что в состав группы вошли евродепутаты Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга вместе с послами Словении в Украине Наташей Прах, Хорватии – Томиславом Видошевичем, Португалии – Марией Кристиной Ди Алмейдой.
 
"Наши смелые европейские друзья побывали в Авдеевке, они стали первыми европейцами, которые своим глазами увидели разрушенную Промку, пообщались с ребятами из легендарной 72-й бригады. Они шокированы информацией: за последние девять месяцев, когда 72-я защищает Авдеевку, погибли 57 героев этой бригады", – написала вице-спикер.
 


По словам Геращенко, кроме темы безопасности, европейские коллеги уделили внимание гуманитарной проблематике, побывав на КПВВ Майорское, где они пообщались с жителями оккупированных территорий.
 


Евродепутаты посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местной власти, чиновников и депутатов.
 




"Мы приняли совместное коммюнике по результатам этого совещания, мы активизируем совместные усилия по информированию ЕС в отношении экологических проблем Донбасса, просим увеличить помощь по программам мониторинга экологической ситуации, для решения экологических проблем, разминирования", – сообщила Геращенко.










 
Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин и новый председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Пищевик на Донбассе.
Korrespondent
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