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Новости
Украина
24 июня 17, 21:29
Россиян будут пропускать по биометрическим паспортам
биометрический паспорт
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Пограничники уже готовы приступать к этой процедуре, говорит секретарь СНБО

Государственная пограничная служба должна предоставить расчеты по техническому обеспечению въезда россиян на территорию Украины по биометрическим паспортам, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Они предоставят буквально на следующей неделе свои расчеты, и они формально уже готовы приступать к этой процедуре", — сказал он.

По словам Турчинова, введение въезда по биометрическим паспортам рассматривается как временная мера до введения визового режима с Россией.

"Чтобы пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам и при пересечении границы любым россиянином брать у него идентификационные признаки (либо отпечатки пальцев, либо сетчатку глаза), такая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем в течение месяца, если будет необходимое финансирование", — заявил секретарь СНБО.

"То, что у многих россиян нет биометрических паспортов, — их вопрос. Пусть себе их заказывают. Мы должны надежно защищать границу и четко идентифицировать тех, кто эту границу пересекает, в первую очередь из страны-агрессора", — добавил он.

Напомним, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины. За первую неделю безвизом воспользовались почти 20 тыс. украинцев.
Delo
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