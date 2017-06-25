День молодежи 2017 в Киеве: ТОП-5 мероприятий

В последнее воскресенье июня в Украине традиционно отмечается День молодежи. 24-25 июня в нашей столице пройдет масса мероприятий, посвященных этому дню.

Представляем пять молодежных и драйвовых культурных программ, которые стоит посетить.

1. Youthday

В субботу, 24 июня, с 10:00 и до 22:00 в Мариинском парке устроят фестиваль Youthday. Активных парней и девушек ждут зарядка, уличный фитнес, американский футбол, массаж, акробатика и курс самообороны.

Также вас научат танцевать сальсу, ча-ча-ча и джайв, а еще – оказывать первую помощь. Любителям перформансов – постановки от молодежных театров, презентации книг и концерты, юморным –комедии на пуфах, а молодым родителям устроят арт-терапию.

Кроме того, вход на фестиваль свободный.

День молодежи Moemisto.ua

2. Summer Colors 4: Cube in Cube

Вечером в субботу, с 18:00 любителей электронной музыки ждут на Трухановом острове. В режиме нон-стоп можно будет услышать треки 12 украинских диджеев – DJ Anna Lee, Drym, Digital X, Iversoon & Alex Daf, Stas Underhill, F.G. NOISE, Sun Riser, Alex Ree Twell feat, Феликс Шустер, Novan. Тебя также ждет горячее солнце, теплая вода, чистый песок, интересные и яркие знакомства, краски холли и много часов любимой музыки нон-стоп.

Вход: 100–600 гривен.

День молодежи Pixabay.com

3. Пляжный бум в Sky Family Park

Субботний досуг также можно будет начать в Sky Family Park. Там предлагают подраться подушками на самой большой кровати в Украине (ее потом хотят зафиксировать как рекорд), попозировать в фотозонах, а вечером – послушать группу Время и Стекло, певицу Мяту, а также группы Bro и BubbleGum (начало концертной программы – в 20:30).

Вход: он-лайн - 50 гривен; в кассах парка в день проведения мероприятия: 24 июня 10:00-18:00 – 50 гривен, 18:00-20:00 – 100 гривен.

День молодежи Kiev.zagranitsa.com

4. Ночной марафон-фест

Всех спортивных ребят зовут на ночной марафон – это знаменитый формат беговых соревнований во всем мире, совмещающий спорт и развлечения. Поэтому бегунов (минимальная дистанция – 8,4 км, максимальная – 42,195 км) ждут световое шоу, selfie станции, фудкорты, танцевальные и конкурсные зоны, а также рассвет у Киевского моря. Начало – в 23:59 в субботу, на Вышгородской набережной.

День молодежи Vesti-ukr.com

5. Парад ретро техники Old Car Land

А в воскресенье с 10:00 на набережной возле Речного вокзала (Почтовая площадь) стартует парад ретротехники Old Car Land. К участию допускаются зарубежные и отечественные автомобили до 1980 года выпуска только в хорошем и оригинальном состоянии, а мотоциклы, мотороллеры и мопеды – до 1985 года. Чтобы пригнать своего старичка, нужно зарегистрироваться на сайте феста.

День молодежи Pixabay.com

Источник: ivona

