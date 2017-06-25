Боевики применили противотанковый ракетный комплекс (КАРТА)

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих ВСУ погибли. Один военный получил ранения, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.





За прошедшие сутки подразделения российско-террористических войск 26 раз использовали оружие против украинских бойцов вдоль всей линии соприкосновения. Оккупанты неоднократно применяли образцы вооружения, строго запрещенного минского соглашениями.





На приморском направлении перемирие продержалось практически до шести часов вечера, после чего захватчики до полуночи несколько раз обстреливали подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Широкино и Павлополя. Для обстрела позиций сил АТО боевики использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении вчера было зафиксировано семь вражеских вооруженных провокаций.





На донецком направлении пророссийские вооруженные банды еще с ночи били по позициям ВСУ. Сначала боевики обстреляли один из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также из противотанковых гранатометов, гибридная армия на рассвете вела огонь по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Верхнеторецкого. Вечером в районе Невельского "работал" вражеский снайпер. Почти в то же время наемники обстреливали позиции сил АТО в районе Каменки из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Поздно вечером во вражеский огонь из гранатометов различных модификаций и крупнокалиберных пулеметов попали опорные пункты ВСУ в южном пригороде Авдеевки. Там же враг применил и противотанковый ракетный комплекс. Всего здесь было зафиксировано восемь вражеских обстрелов.









На луганском направлении незаконные вооруженные формирования совершили больше обстрелов - 11. Неоднократно гибридная армия применяла запрещенное оружие. В начале суток боевики обстреляли бойцов АТО в районе Катериновки из минометов калибра 120 мм. Из минометов такого же калибра, а также менее мощных - калибра 82 мм, 100-мм артиллерии, оккупанты уже вечером дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО вблизи Троицкого. Кроме того, в течение минувших суток нарушение пророссийскими бандформированиями условий перемирия зафиксировано возле Крымского, Новотошковскогое, Новоалександровки и Новозвановки, где наемники преимущественно применяли разнообразное пехотное вооружение, а также били из БМП.





Ранее сегодня сообщалось, что в Торецке из-за затопления шахт имени Артема и Южной на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести ко взрыву и отравлению людей.





23 июня за сутки боевики 48 раз обстреляли позиции сил АТО. 14 раз была использована тяжелая артиллерия. Двое украинских военных ранены.



