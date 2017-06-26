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Новости
Украина
25 июня 17, 23:08
Синоптики прогнозируют жару до +35ºС
Украина
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Жара в Украине начнется с 28 июня
Сегодня в Украине температура воздуха повысится до +25+30º, местами ожидаются грозовые дожди - на севере, востоке, западе и в Винницкой области. Однако синоптики предупреждают: новая неделя принесет жару.

"Новая неделя обещает быть жаркой! По прогнозам, максимальная температура будет достигать +30-35º", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

 


По прогнозу синоптика Натальи Диденко, жара в Украине начнется со среды, 28 июня.

Ранее сообщалось, что, начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. 

Предпочтительный температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит +30-34º. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне сухой погоды.

Источник: liga.net
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