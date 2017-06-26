Американцы назвали 22 причины влюбиться в Украину, фото

Так, СМИ обратило внимание на завораживающие взор, горы, столетние церкви и древние монастыри, замки. А украинское искусство, по словам журналистов издания, “может предложить примеры талантов за рамками всяческих ожиданий“.
Кроме того, украинские национальные парки изумительнее любых других. Стоит отметить, что в подборку попали Ласточкино гнездо и Ялтинский горно-лесной природный заповедник в Крыму.
1. Небо такого цвета, который люди видят только в своих снах.
2. Пейзажи выглядят так, как будто флаг Украины ожил.
3. Фото холмов и гор смотрятся настолько прекрасно, как будто они нереальны.
4. Все, чего касается естественный свет, выглядит ангельским.
5. Зелень никогда не выглядела лучше, чем здесь.
6. Горы в Украине нереально красивы.
7. Церкви с возрастом становятся еще привлекательнее.
8. Ночи выглядят по-настоящему живописно.
9. Монастыри - самые настоящие дворцы.
10. Даже церкви у них выглядят божественно.
11. Замки выглядят устрашающе очаровательно...
12. ...а некоторые из них - уникальны и ослепительны.
13. Эти цвета завораживают.
14. Украинское искусство может предложить примеры талантов за рамками всяческих ожиданий.
15. Крепости выглядят так, как будто сошли со страниц сказок.
16. А оперы вполне могут быть домами принцесс.
17. Цвета Киева на расстоянии выглядят красиво.
18. Национальные парки Украины изумительнее любых других.
19. Любое место в Украине очень живописно.
20. Природа Украины невероятна.
21. Порой кажется, что невозможно охватить всю красоту Украины, которую она может предложить.
22. Природа Украины становится еще красивее, если видишь пленительный пейзаж.
Источник: ivona