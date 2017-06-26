Американцы назвали 22 причины влюбиться в Украину, фото

Популярный американский интернет-портал BuzzFeed назвал 22 причины, по которым стоит наведаться в Украину и “влюбиться в нее с первого взгляда“.

Так, СМИ обратило внимание на завораживающие взор, горы, столетние церкви и древние монастыри, замки. А украинское искусство, по словам журналистов издания, “может предложить примеры талантов за рамками всяческих ожиданий“.

Кроме того, украинские национальные парки изумительнее любых других. Стоит отметить, что в подборку попали Ласточкино гнездо и Ялтинский горно-лесной природный заповедник в Крыму.

Карпатский национальный заповедник Commons.wikimedia.org

1. Небо такого цвета, который люди видят только в своих снах.

Херсонская область Flickr.com

2. Пейзажи выглядят так, как будто флаг Украины ожил.

Вид на Петрос и Говерлу Commons.wikimedia.org

3. Фото холмов и гор смотрятся настолько прекрасно, как будто они нереальны.

Говерла Commons.wikimedia.org

4. Все, чего касается естественный свет, выглядит ангельским.

Судак Commons.wikimedia.org

5. Зелень никогда не выглядела лучше, чем здесь.

Карпатский биосферный заповедник Commons.wikimedia.org

6. Горы в Украине нереально красивы.

Воздвиженская церковь, Тернополь Commons.wikimedia.org

7. Церкви с возрастом становятся еще привлекательнее.

Село Бережница, Ровенская область Flickr.com

8. Ночи выглядят по-настоящему живописно.

Монастырь святого Николая в Мукачево Commons.wikimedia.org

9. Монастыри - самые настоящие дворцы.

Церковь святого Пантелеймона, село Шевченково, Ивано-Франковская область Commons.wikimedia.org

10. Даже церкви у них выглядят божественно.

Хотинская крепость Commons.wikimedia.org

11. Замки выглядят устрашающе очаровательно...

Дубенский замок Commons.wikimedia.org

12. ...а некоторые из них - уникальны и ослепительны.

Святогорская лавра, Донецкая область Commons.wikimedia.org

13. Эти цвета завораживают.

Церковь святой Троицы, Черновцы Commons.wikimedia.org

14. Украинское искусство может предложить примеры талантов за рамками всяческих ожиданий.

Крепость Аккерман, Одесса Commons.wikimedia.org

15. Крепости выглядят так, как будто сошли со страниц сказок.

Национальный оперный театр имени Т. Г. Шевченко Flickr.com

16. А оперы вполне могут быть домами принцесс.

Вид с Софийской площади на Михайловский собор Flickr.com

17. Цвета Киева на расстоянии выглядят красиво.

Национальный парк "Бугский Гард", село Мигия, Николаевская область Commons.wikimedia.org

18. Национальные парки Украины изумительнее любых других.

Где-то рядом со Святогорским монастырем Commons.wikimedia.org

19. Любое место в Украине очень живописно.

Ялтинский горно-лесной природный заповедник Commons.wikimedia.org

20. Природа Украины невероятна.

Замок в Каменце-Подольском Полный Flickr.com

21. Порой кажется, что невозможно охватить всю красоту Украины, которую она может предложить.

Ласточкино гнездо в Крыму Flickr.com

22. Природа Украины становится еще красивее, если видишь пленительный пейзаж.

Источник: ivona

