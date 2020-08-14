Маковей 2020: народные приметы, традиции и что нельзя делать

Народные традиции

Первый Спас еще называется Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, т.к. он знаменуется выносом из храмов креста, на котором был распят Христос, и крестным ходом.

Также в это время происходит малое водосвятие, освящение водоемов и колодцев, омовение людей и купание скота, а потому день имеет название Мокрый Спас или Спас на воде.













Народные приметы на Медовый спас





В старину верили, что:





- на Маковея лето кончается, осень начинается;

- у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье;

- тна первый спас и нищий медку попробует;

- дождь на Макавея — мало пожаров бывает;

- на Макавея собирают мак;

- на Первый спас святи колодцы;

- на Макавей вдовам помогай — слабому помощь, а тебе счастье;

- Медовый спас новые колодцы освящает;

- в первый спас любой бабий грех простится;

- после первого спаса в воду не заходят;

- после первого спаса лошадей в реке не купают;

- тем, кто опасается ведьм: в этот день нужно собрать семена дикого мака и обсыпать ими дом — ни одна ведьма в дом не проникнет.