Маковей 2020: народные приметы, традиции и что нельзя делать

Медовый Спас (он же Маковей) каждый год отмечают 14 августа.
Какие традиции соблюдаются и на какие приметы стоит обратить внимание?
Народные традиции
Первый Спас еще называется Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, т.к. он знаменуется выносом из храмов креста, на котором был распят Христос, и крестным ходом.
Также в это время происходит малое водосвятие, освящение водоемов и колодцев, омовение людей и купание скота, а потому день имеет название Мокрый Спас или Спас на воде.
- - В этот день в церквях святят воду, летние травы, цветы и мак.
- - На Спас Маковей люди приходили в церковь с букетами цветов, которые называются маковийчики или маковейки. В таких букетах были летние цветы и травы: бархатцы, барвинок, астры, георгины, гвоздики, базилик, мята, чабрец, любисток, полынь, тысячелистник и много других. Но обязательно в маковейчиках должны быть спелые головки мака.
- - На Житомирщине в букет добавляли морковь, початки кукурузы, горох, фасоль, укроп. Жители Черкасской области святили венок из цветов и колосьев со свечкой, чтобы и хозяйство цвело.
- - На Подолье святили снопы из трав и овощей, с которыми обходили дома, дворы и огороды, чтобы следующий год был урожайным.
- - Освященными маковийчиками дома украшали образа и хранили до весны, используя по мере надобности в виде оберегов и снадобья. Весной мак сеяли в огороде, а цветы на Благовещение девушки вплетали в волосы.
- - Свяченым маком защищались от ведьм и упырей, а также осыпали дом и скот от сглаза. Эта традиция сохранилась и до наших дней. Например, перед тем, как войти в новый дом, посетить недобрых людей или внести новорожденного в дом, рекомендуется посыпать свяченым маком у порога и по углам жилья.
- - Также в Спас Маковей святили свежесобранный мед в сотах, а затем им щедро угощались. Традиционно на праздник готовили пироги, вареники, пряники с маком и медом, а также любимые детьми шулики - печеные коржи, которые мелко ломали и заливали медом и растертым маком.
- - На Спас Маковей обязательно святится вода в реках, озерах, колодцах и других водоемах. Она считается целебной и ценится не меньше Сретенской воды. В такой воде купались сами и купали скотину, чтобы изгнать хворь и очиститься от сглаза.
- - На Киевщине святой водой кропили скирды с сеном, чтобы мыши не водились, а также кропили ульи с пчелами.