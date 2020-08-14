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Украина
13 августа 20, 22:40
Маковей 2020: народные приметы, традиции и что нельзя делать
медовый Спас
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Медовый Спас имеет еще и несколько названий: Спас Мокрый, Спас Маковея, Первый Спас, Маковый Спас.

Медовый Спас (он же Маковей) каждый год отмечают 14 августа.

Какие традиции соблюдаются и на какие приметы стоит обратить внимание?


Народные традиции

Первый Спас еще называется Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, т.к. он знаменуется выносом из храмов креста, на котором был распят Христос, и крестным ходом.




Также в это время происходит малое водосвятие, освящение водоемов и колодцев, омовение людей и купание скота, а потому день имеет название Мокрый Спас или Спас на воде.

  • - В этот день в церквях святят воду, летние травы, цветы и мак.

  • - На Спас Маковей люди приходили в церковь с букетами цветов, которые называются маковийчики или маковейки. В таких букетах были летние цветы и травы: бархатцы, барвинок, астры, георгины, гвоздики, базилик, мята, чабрец, любисток, полынь, тысячелистник и много других. Но обязательно в маковейчиках должны быть спелые головки мака.

  • - На Житомирщине в букет добавляли морковь, початки кукурузы, горох, фасоль, укроп. Жители Черкасской области святили венок из цветов и колосьев со свечкой, чтобы и хозяйство цвело.

  • - На Подолье святили снопы из трав и овощей, с которыми обходили дома, дворы и огороды, чтобы следующий год был урожайным.

  • - Освященными маковийчиками дома украшали образа и хранили до весны, используя по мере надобности в виде оберегов и снадобья. Весной мак сеяли в огороде, а цветы на Благовещение девушки вплетали в волосы.

  • - Свяченым маком защищались от ведьм и упырей, а также осыпали дом и скот от сглаза. Эта традиция сохранилась и до наших дней. Например, перед тем, как войти в новый дом, посетить недобрых людей или внести новорожденного в дом, рекомендуется посыпать свяченым маком у порога и по углам жилья.

  • - Также в Спас Маковей святили свежесобранный мед в сотах, а затем им щедро угощались. Традиционно на праздник готовили пироги, вареники, пряники с маком и медом, а также любимые детьми шулики - печеные коржи, которые мелко ломали и заливали медом и растертым маком.

  • - На Спас Маковей обязательно святится вода в реках, озерах, колодцах и других водоемах. Она считается целебной и ценится не меньше Сретенской воды. В такой воде купались сами и купали скотину, чтобы изгнать хворь и очиститься от сглаза.

  • - На Киевщине святой водой кропили скирды с сеном, чтобы мыши не водились, а также кропили ульи с пчелами.




Народные приметы на Медовый спас

В старину верили, что:

- на Маковея лето кончается, осень начинается;
- у Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье;
- тна первый спас и нищий медку попробует;
- дождь на Макавея — мало пожаров бывает;
- на Макавея собирают мак;
- на Первый спас святи колодцы;
- на Макавей вдовам помогай — слабому помощь, а тебе счастье;
- Медовый спас новые колодцы освящает;
- в первый спас любой бабий грех простится;
- после первого спаса в воду не заходят;
- после первого спаса лошадей в реке не купают;
- тем, кто опасается ведьм: в этот день нужно собрать семена дикого мака и обсыпать ими дом — ни одна ведьма в дом не проникнет.





Медовый Спас 2020: что нельзя делать

Вот главные запреты на Маковея:

- На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к пожелавшему. 

- В это день нельзя работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.

- На Маковея непринято громко говорить, шумно праздновать, так как пчелы плохо реагируют (а в этот же день собирали мед).

- В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому есть можно не все.

Источник: podrobnosti.ua
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