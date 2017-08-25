На День независимости в Украине будет прохладно

Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Дожди возможны лишь ночью в северной части. Ветер западный, 7-12 метров на секунду, порывистый. Температура воздуха в среднем составит 14-19 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.

На западе страны в четверг сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут 8-14 градусов со знаком плюс. Днем будет от 17 до 24 теплых градусов.

На севере Украины днем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью удержится в пределах 8-15 градусов тепла. Днем будет от 15 до 22 градусов.

В центре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха будет от 8 до 14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов.

На востоке страны сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-16 градусов. Днем воздух раскалится до 21-27 градусов.

На юге сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-28 градусов выше нуля.

В Крыму сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух развалится до 23-28 градусов.