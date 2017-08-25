Парад на День независимости Украины: прямая трансляция

В стране пройдут торжественные мероприятия. Самым зрелищным из них обещает быть парад вооруженных сил Украины, который начнется в 10 часов утра.

В этом году впервые в украинской истории к праздничному параду могут присоединиться военные 10 стран-членов НАТО. Сопровождение обеспечат полтысячи музыкантов сводного оркестра.

Как будет работать транспорт

В Киеве из-за мероприятий на День Независимости и ответного матча "Динамо" в Лиге Европы решили ограничить вход на 5 станций метро.

24 августа - до окончания мероприятий ко Дню Независимости Украины на вход и выход не будут работать станции "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Другие варианты и пересадки будут работать без изменений.

Также станция "Олимпийская" не будет на вход и выход с 18:45 до 19:45. В это же время на вход будет закрыт станция "Площадь Льва Толстого", а на выход - "Дворец спорта".

Перекрытые улицы

24 августа, начиная с 6:00 утра, запланировано ограничение движения на улице Крещатик, Европейской площади, Бессарабской площади, улице Трехсвятительской, Костельной, Майдане Независимости, аллеи Героев Небесной Сотни, улице Институтская - от улицы Ольгинская до улицы Шелковичная, бульваре Тараса Шевченко - от улицы Леонтовича до Бессарабской площади, улице Богдана Хмельницкого - от улицы Пушкинская до улицы Крещатик, улицы Прорезная - от улицы Пушкинской до улицы Крещатик и других в связи с парадом войск.

С 8:00 планируется временно закрыть на вход и выход станции метрополитена "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую до завершения торжественных мероприятий в центре города.

Смотрите куда пойти на День независимости Украины в Киеве.

источник: podrobnosti.ua

