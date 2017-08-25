В Украине начинает работу сайт идентификации сепаратистов

Народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что волонтеры проекта Миротворец запустили Identigraf − систему автоматического распознавания лиц, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины.

"Отныне и навсегда, каждый может зайти на сайт и проверить принадлежность лица к антиукраинской и антигосударственной деятельности по его фотографиям", − заявил Геращенко.

Антон Геращенко с Сергій Князєвом и еще 28. Систему автоматичного розпізнавання облич осіб, які зазіхнули на незалежність та територіальну цілісність України, "Identigraf" запущено! Відтепер і назавжди, кожний може зайти за посиланням: https://identigraf.center, та перевірити приналежність особи до антиукраїнської та антидержавної діяльності за її світлинами. Це дарунок усьому українському народові від волонтерів Центру "Миротворець" у річницю проголошення Незалежності України.





На сайте Identigraf отмечается, что пользователи системы делятся на три группы: авторизованные пользователи, VIP-пользователи и обычные пользователи. Запросы авторизованных и VIP-пользователей будут обслуживаются вне очереди в период с 06.01 до 24.00.

С системой смогут работать только граждане, которые находятся на территории свободной Украины и пользуются мобильной связью украинских операторов.

Каждый рядовой пользователь имеет возможность осуществить три попытки распознавания за сутки с помощью одного мобильного устройства.

Использование системы правоохранительными органами и силовыми структурами Украины, спецслужбами стран − членов НАТО и стран−партнеров осуществляется на других условиях, которые не подлежат разглашению.

Также подчеркивается, что 60% мощностей системы зарезервировано за сотрудниками Миротворца и теми, для кого распознавание лиц – служебная необходимость.

Ранее Геращенко сообщил, что Identigraf сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов и боевиков, собранных волонтерами центра "Миротворец".