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Новости
Украина
24 августа 17, 10:30
В Украине начинает работу сайт идентификации сепаратистов
идентификация сепаратистов
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Проект "Миротворец" запустил систему идентификации лиц, которые причастны к антиукраинской и антигосударственной деятельности.
Проект "Миротворец" запустил систему идентификации лиц, которые причастны к антиукраинской и антигосударственной деятельности.

Народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что волонтеры проекта Миротворец запустили Identigraf − систему автоматического распознавания лиц, которые посягнули на независимость и территориальную целостность Украины. 
 
"Отныне и навсегда, каждый может зайти на сайт и проверить принадлежность лица к антиукраинской и антигосударственной деятельности по его фотографиям", − заявил Геращенко.

Систему автоматичного розпізнавання облич осіб, які зазіхнули на незалежність та територіальну цілісність України, "Identigraf" запущено!

Відтепер і назавжди, кожний може зайти за посиланням: https://identigraf.center, та перевірити приналежність особи до антиукраїнської та антидержавної діяльності за її світлинами.

Це дарунок усьому українському народові від волонтерів Центру "Миротворець" у річницю проголошення Незалежності України. 


На сайте Identigraf отмечается, что пользователи системы делятся на три группы: авторизованные пользователи, VIP-пользователи и обычные пользователи. Запросы авторизованных и VIP-пользователей будут обслуживаются вне очереди в период с 06.01 до 24.00.
 
С системой смогут работать только граждане, которые находятся на территории свободной Украины и пользуются мобильной связью украинских операторов.
 
Каждый рядовой пользователь имеет возможность осуществить три попытки распознавания за сутки с помощью одного мобильного устройства.
 
Использование системы правоохранительными органами и силовыми структурами Украины, спецслужбами стран − членов НАТО и стран−партнеров осуществляется на других условиях, которые не подлежат разглашению.
 
Также подчеркивается, что 60% мощностей системы зарезервировано за сотрудниками Миротворца и теми, для кого распознавание лиц – служебная необходимость. 
 
Ранее Геращенко сообщил, что Identigraf сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, террористов и боевиков, собранных волонтерами центра "Миротворец".
Korrespondent
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