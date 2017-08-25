В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие (ВИДЕО)





По информации ведомства, в 14:06 в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского.





"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - отметили сотрудники полиции.













В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, столичные правоохранители устанавливают информацию о пострадавших.





Позже сообщили, что число пострадавших в результате взрыва в центре Киева увеличилось еще на одного человека.





Полиция квалифицировала инцидент как покушение на убийство. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.





Как стало известно, злоумышленники бросили взрывпакет из-за которого пострадали несколько людей. По словам правоохранителей, в больничные учреждения с телесными повреждениями доставили трех человек. В свою очередь одна женщина находится в реанимации. К слову, всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас вблизи Кабимина полицейские сняли заграждения и пустили транспорт. При этом визуальных повреждений осталось немного – всего лишь одна выемка в земле. Полиция открыла дело по факту покушения на убийство, совершенное способом, опасным для жизни нескольких лиц.



