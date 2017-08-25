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Новости
Украина
24 августа 17, 21:17
В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие (ВИДЕО)
взрыв на Грушевского
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На улице Грушевского в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека
Об этом сообщает в четверг пресс-служба столичной полиции. 

По информации ведомства, в 14:06 в дежурную часть полиции поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. 

"В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - отметили сотрудники полиции. 


В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, столичные правоохранители устанавливают информацию о пострадавших.


Позже сообщили, что число пострадавших в результате взрыва в центре Киева увеличилось еще на одного человека.

Полиция квалифицировала инцидент как покушение на убийство.  Об этом говорится в сообщении полиции Киева. 

Как стало известно, злоумышленники бросили взрывпакет из-за которого пострадали несколько людей. По словам правоохранителей, в больничные учреждения с телесными повреждениями доставили трех человек. В свою очередь одна женщина находится в реанимации.  К слову, всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.  Сейчас вблизи Кабимина полицейские сняли заграждения и пустили транспорт. При этом визуальных повреждений осталось немного – всего лишь одна выемка в земле. Полиция открыла дело по факту покушения на убийство, совершенное способом, опасным для жизни нескольких лиц.


Напомним, в Киеве прошел военный парад. В нем приняли участие участие более 4 тысяч украинских военнослужащих: представители ВСУ, Погранслужбы, Нацгвардии и Национальной полиции, а также ветераны АТО.  К параду, впервые в истории, присоединились военнослужащие государств-партнеров Украины: Великобритании, США, Канады, Грузии, Румынии, Молдовы, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Источник: ura-inform.com
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