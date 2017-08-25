Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.96
USD
25.45
RUB
0.43
EUR
30.15
USD
25.56
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 августа 17, 22:13
В Умани на концерте рухнула сцена, пострадали дети
сцена
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во время концерта ко Дню независимости на детей упали конструкции сцены.

В Умани во время концерта по случаю Дня Независимости на детей упало сценическое оборудование, шестеро детей пострадали. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся у сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.
Korrespondent
Ещё по теме:
День Киева: Программа мероприятий
Мать пленного Агеева попросила Порошенко помиловать ее сына
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Штурм психбольницы Львова: маньяк и 76 заложников (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
О чем говорят итоги визита Мэттиса в Киев?
noimageВ центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие (ВИДЕО)
noimage6 главных достижений Украины в 2017 году
noimageВ Украине начинает работу сайт идентификации сепаратистов
noimageПарад на День независимости Украины: прямая трансляция
Лента новостей