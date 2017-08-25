В Умани на концерте рухнула сцена, пострадали дети

В Умани во время концерта по случаю Дня Независимости на детей упало сценическое оборудование, шестеро детей пострадали. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Во время праздничного концерта по случаю Дня Независимости на центральной площади города Умань на детей, находившихся у сцены, упало сценическое оборудование. В результате падения пострадали шестеро детей от 11 до 14 лет. Детей доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.