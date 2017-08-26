Подозреваемый в убийстве иностранца в Киеве арестован

Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемого в убийстве иностранца в центре столицы. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.





"Подозреваемого в убийстве иностранца, которое произошло 23 августа на улице Шота Руставели в Киеве, арестовали на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N6 в пятницу, 25 августа, удовлетворил Печерский райсуд столицы", - уточняет Максимец.





Подозреваемый будет находиться под стражей до 22 октября 2017 года, его действия квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.





Сообщение о стрельбе в Печерском районе правоохранители получили около полуночи 24 августа. "На месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были сразу отработаны место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват", - рассказал начальник ГУ Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко.





Через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.





Иностранец от полученных ранений скончался на месте.





По данным СМИ, стрелявших было двое.



