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Украина
25 августа 17, 22:41
Подозреваемый в убийстве иностранца в Киеве арестован
стрельба
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве иностранца в центре Киева
Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемого в убийстве иностранца в центре столицы. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook. 

"Подозреваемого в убийстве иностранца, которое произошло 23 августа на улице Шота Руставели в Киеве, арестовали на 2 месяца. Соответствующее ходатайство Киевской местной прокуратуры N6 в пятницу, 25 августа, удовлетворил Печерский райсуд столицы", - уточняет Максимец. 

Подозреваемый будет находиться под стражей до 22 октября 2017 года, его действия квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. 

Сообщение о стрельбе в Печерском районе правоохранители получили около полуночи 24 августа. "На месте следственно-оперативная группа обнаружила труп мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями. Были сразу отработаны место происшествия, были установлены свидетели и видео с камер наблюдения, что позволило установить автомобиль, на котором скрылись преступники, и ввести по городу план "перехват", - рассказал начальник ГУ Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали мужчину.

Иностранец от полученных ранений скончался на месте. 

По данным СМИ, стрелявших было двое. 

Источник: liga.net
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