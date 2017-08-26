Что нужно знать о безвизе: 7 часто задаваемых вопросов

Теперь для украинцев открыта возможность путешествовать в Европу с биометрическими паспортами без виз на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Твоему вниманию представлено 7 наиболее часто задаваемых вопросов с детальными ответами.

1. Можно ли въехать в страны ЕС по старому паспорту с визой, а потом, когда виза закончится, выехать из ЕС уже по биометрическому паспорту?

Текущая редакция пограничного кодекса ЕС не содержит такого запрета. Более того, с 2014 года законодательство шенгенской зоны напрямую разрешает путешествие за пределами временных рамок визы, по которой человек въехал в шенгенскую зону, если эти рамки расширяются новым разрешением на краткосрочное пребывание (новой визой). В период безвизового режима биометрический паспорт является документом, который выполняет именно такую роль.

В то же время, если паспорт с визой и биометрический паспорт – разные документы, вы должны быть готовы предоставить на выезде оба документа и, при необходимости, устные объяснения по этому поводу. Эта ситуация урегулирована Пограничным кодексом ЕС (ст. 12), который регламентирует правила выезда из ЕС по документу, в котором отсутствует въездной штамп.

Важно: норма 90/180 рассчитывается суммарно на визовый и безвизовый периоды путешествия; отмена визового режима не обнуляет количество дней, проведенных на территории ЕС.

Подводя итоги: если речь идет о въезде в страну шенгенской зоны, то ответ “да“ – с определенными оговорками, изложенными ниже. В случае если речь идет о стране-члене ЕС за пределами шенгенской зоны, следует проконсультироваться с миграционными властями соответствующего государства или его посольством в Киеве, чтобы избежать разногласий национального и шенгенского законодательства.

Наступление безвизового режима не обнуляет “счетчик дней“ 180-дневного периода unsplash.com

2. Если в биометрическом паспорте есть шенгенская виза и все ее дни уже использованы, с какого момента начинается новый 180-дневный безвизовый период?

Наступление безвизового режима не обнуляет “счетчик дней“ 180-дневного периода. Дни, проведенные на территории стран ЕС и шенгенской зоны во время путешествия с визой, будут учтены вместе с днями, которые вы провели в ЕС по безвизовому режиму. Это правило не меняется, даже если речь идет о новом биометрическом паспорте – в шенгенской информационной системе остаются данные из старого документа. Поэтому рекомендуем добросовестно соблюдать правило 90/180.

3. Можно ли после окончания срока действия вида на жительство в стране ЕС остаться в ней в рамках безвизового режима, не выезжая при этом из страны?

Да, можно, если сейчас вы находитесь в ЕС с биометрическим паспортом. Тщательное исследование шенгенского законодательства показало, что оно не запрещает такого пребывания. Подсчет дней по правилу 90/180 при этом ведется со дня, следующего после окончания действия вида на жительство или национальной визы. В то же время вы должны быть готовы предоставить на выезде эти документы и, при необходимости, устные объяснения по этому поводу.

Остаться в ЕС по безвизовому режиму можно также в случае, если национальная виза была проставлена в паспорт старого образца, но человек имеет при себе и биометрический паспорт. Эта ситуация урегулирована Пограничным кодексом ЕС (ст. 12), который регламентирует правила выезда из ЕС по документу, в котором отсутствует въездной штамп.

Старые отказы в визах не могут быть причиной отказа во въезде по безвизу unsplash.com

4. Если у путешественника есть отказы в визах в страны шенгенской зоны, станет ли это препятствием для безвизовой поездки?

Старые отказы в визах сами по себе не могут быть причиной отказа во въезде по безвизовому режиму, однако если у вас есть отказ в паспорте, вы должны быть готовы к тому, что пограничники могут проверять вас более придирчиво, чем других путешественников. Поэтому мы рекомендуем иметь при себе все обязательные доказательства благонадежности: обратный билет, подтвержденное проживание и денежное обеспечение.

В то же время ситуация меняется, если причиной запрета на въезд было наличие вашей фамилии в шенгенской информационной системе и это было отмечено в письменном объяснении посольства о причинах отказа в визе. К примеру, запрет на въезд на определенное количество лет выносится тем, кто ранее был депортирован из ЕС, в частности из-за превышения сроков пребывания. Срок запрета определяется по каждому нарушителю индивидуально.

5. Какая информация должна быть указана в письме-приглашении произвольной формы и может ли быть такое письмо-приглашение распечаткой сообщения из электронной почты? Какую форму должно иметь подтверждение финансовой гарантии приглашающей стороны?

Да, приглашение, распечатанное из электронной почты, может быть использовано путешественниками. Позаботьтесь о том, чтобы приглашающая сторона отметила (на языке страны, где осуществляется пересечение, или на английском языке) свой адрес, действующий телефон для связи, цель визита, связь с приглашенным лицом или лицами.

В то же время подтверждение финансовых гарантий (если путешественник не имеет возможности доказать финансовую состоятельность) желательно предоставлять не в произвольной форме, а в виде официального документа. Формат финансовых гарантий устанавливается на национальном уровне каждой страной-членом ЕС. Обычно этот документ заверяется муниципальными властями в той местности, где зарегистрировано приглашающее лицо.

Отказ не запрещает дальнейшего въезда, если путешественник устранит недостатки, которые стали его причиной unsplash.com

6. Каков порядок действий в случае отказа в пересечении границы во время авиаперелета? Есть ли какие-то обязательства у авиакомпаний в таких случаях? Как в этой ситуации может помочь консульство Украины в стране, в которую прилетел пассажир?

В случае если путешественнику было отказано во въезде в аэропортовом пункте пересечения границы, шенгенское законодательство возлагает на авиакомпанию обязательства по обеспечению неотложного возвращения гражданина в Украину или в другую страну, в которую он имеет право въезда.

В то же время отказ не запрещает дальнейшего въезда, если путешественник устранит недостатки, которые стали причиной такого отказа.

Пограничный кодекс ЕС (ст. 14) гарантирует, что решение об отказе может быть обжаловано, но обжалование происходит по национальному законодательству каждого отдельного государства-члена ЕС. В случае если вы не выяснили порядок такого обжалования, находясь на границе, рекомендуем обратиться в посольство соответствующего государства в Киеве для его уточнения. Обжалование отказа не прекращает его действия.

В случае если решение об отказе уже вынесено, консул Украины имеет ограниченную компетенцию для оказания помощи.

Пограничный кодекс ЕС не устанавливает правил доказательства спонсорства unsplash.com

7. Если в группе людей один из них является спонсором других (имеет достаточно средств для всех), как объяснить это пограничнику?

Пограничный кодекс ЕС не устанавливает правил доказательства спонсорства, однако позволяет декларировать спонсорство “в случае, если это не предусмотрено национальным законодательством“. Вместе с тем на практике декларирование спонсорства не вызывает никаких проблем, но лишь в случае, если путешественники имеют общий маршрут и цель пребывания на территории ЕС, что подтверждено документально.

Источник: ivona.bigmir.net



