На Донбассе за сутки террористы 18 раз открыли огонь

Известно, что в первые сутки "школьного перемирия" на востоке нашей страны не прошли спокойно. Эти сведения распространил недавно пресс-центр штаба АТО – с помощью социальной сети.

Стало известно, что в дневное время суток количество вооруженных провокаций боевиков было минимальным, а уже к вечеру террористы свои обстрелы позиций ВСУ активизировали. Таким образом, в целом за прошлые сутки незаконные формирования 18-ть раз начинали обстрел. В результате ранены были двое силовиков. К примеру, напряженной ситуация оставалась около промзоны н.п. Авдеевка.

Как сообщалось, террористы Донбасса все так же не соблюдают "школьное перемирие".