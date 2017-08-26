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Новости
Украина
26 августа 17, 09:51
Запускаются новые авиарейсы из Киева в Европу
Wizz Air
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Новые рейсы авиакомпания-лоукостера Wizz Air будут летать из Киева в Польшу, Данию и Германию. Об этом сообщает ЦТС.

Согласно недавно полученным сведениям, 25 августа открывается направление в столицу Дании Копенгаген. В свою очередь 26 августа стартует рейс из Жулян в немецкий аэропорт Франкфурт-Хан, а вот 27 августа - в Нюрнберг.

Стоить отметить, что вчера, 25 августа, Wizz Air запустил рейсы из Жулян в польские города Люблин и Познань. Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта "Киев" в Польшу с четырех до шести.

В связи с запуском новых рейсов в четверг, 24 августа, в Киев прибыл второй самолет Wizz Air, который будет базироваться в Украине.

Напомним, самолеты НАТО пытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Но его "отогнал" российский истребитель Су-27.
URA-Inform
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