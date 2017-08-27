На Киевщине обнаружили свалку опасных медицинских отходов

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

По словам сотрудников полиции, десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и отходами органического происхождения лежали прямо в лесополосе.





Отметим, что на месте происшествия работали сотрудники Вышгородского отдела полиции и задокументировали незаконную свалку специфического мусора.





В данный момент сражи порядка устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов. Кроме того, по даному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 Уголовного кодекса Украины.





Нарушителям закона грозит штраф или лишение права занимать ряд должностей.