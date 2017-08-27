В Египте погиб украинский депутат

Во время отдыха в Египте умер глава Тернопольской городской организации объединения "Свобода" Владимир Стаюра, сообщает ternopil.te.ua.

Депутат отдыхал там с женой и 7-летним сыном.





Стаюра погиб во время занятия дайвингом, которым увлекался последние несколько лет.





Во время подъема из воды, якобы произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправным.





Владимиру Стаюре был 51 год. С 2009-го он был депутатом Тернопольского областного, а потом городского совета и возглавлял Тернопольскую областную организацию ВО "Свобода", а в последнее время — городскую организацию.





Также ранее был в составе добровольческого батальона "Сич" и заместителем командира роты "Карпатская Сечь" 93-й бригады Вооруженных сил Украины.





Как сообщалось, 7 августа через 26 дней после избиения неизвестными в Миргороде умер депутат местного горсовета от "Свободы" Олег Супруненко.



