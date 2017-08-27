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Новости
Украина
27 августа 17, 14:04
Украину зальют грозовые дожди
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В некоторых областях страны температура опустится до 17-18 градусов
Начало недели ознаменуется дождливой погодой во всех регионах Украины, в больше части с грозами. Также понизится температура воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что дожди с грозами пройдут почти на всей территории страны за исключением Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областей.

Согласно прогнозам синоптиков, на Западе страны ожидается 18-22 градусов тепла, ночью 13-15, местами до 16 градусов.


На Востоке и Юге будет теплее всего – от 27 до 31 градуса. И лишь в Харькове будет прохладней – 24-26 тепла. Ночью в данных регионах будет 15-17, местами 19, а в Одессе до 19 тепла.

В Центре и на Севере синоптики прогнозируют 18-20 днем. Холоднее всего в Черниговской области – 17-19, в Полтавской области – до 24, в Кропивницком до 25 тепла. Ночью ожидается до 14-17.

В Киеве первый рабочий день недели начнется с температуры воздуха 18-20, ночью – 16-18.


    
Источник: segodnya.ua
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