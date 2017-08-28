Успение Пресвятой Богородицы: традиции и что нельзя делать

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы: история и смысл праздника





По преданию, в этот день апостолы, которые проповедовали в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии, матери Спасителя Иисуса Христа. Католическая церковь празднует Успение Богоматери (Assumption of Mary) 15 августа. Праздник Успения Богородицы совпадает с концом Успенского поста, который считается строгим.





Тому, кто соблюдал пост две недели, можно начинать питаться разнообразной пищей. Но, если же Успение Богородицы попадает на среду или пятницу, то нужно подождать еще один день. В этот день верующие идут в церковь, чтобы почтить память о Пресвятой Богородице. Люди попросят помощи и покровительства у Пресвятой Богородицы.





Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы





После Успения начинается бабье лето, которое продлится весь сентябрь. В древности говорили: "Успение провожай, а осень встречай". Если в этот день появилась радуга на небе — осень будет теплой. А хорошая погода на праздник — Бабье лето будет прохладным.





Много паутины символизирует, что зима будет морозной и малоснежной. В этот период украинцы завершают жатву: в полях на Успение оставляли последний сноп, а в церковь приносили семена и колосья разных хлебов для освящения. После праздника Успения в лесах начинали собирать грибы и орехи и запасали их на зиму.





Что обязательно надо сделать на Успение

Сходить в храм на службу

В старые времена в эти дни в церковь несли колосья пшеницы из нового урожая для освящения. Сейчас такое не практикуется. Но служба в этот день происходит особенная - торжественная и праздничная. Также надо непременно поставить свечу, вспомнив при этом всех родных и близких.

Помолиться за детей

Матерь Божья, как верили наши предки, в этот день особенно чутко прислушивается к молитвам за детей. Поэтому нужно попросить Деву Марию и о здоровье для малышей, и о том, чтобы счастливо сложилась судьба у девушек на выданье.

Раздать милостыню и накормить неимущих в этот день считается правилом. Потому что в такой день, как Успение Пресвятой Богородицы, должны почувствовать радость и защиту все люди, в том числе и те, у кого нет финансовой стабильности.

Делать заготовки на зиму не только можно, но и нужно! Считалось, что уже в ближайшее время на огороде не будет того разнообразия овощей, которое можно приготовить про запас. Особенное внимание при этом уделялось засолке огурцов.

И, конечно, в этот день можно посвататься. Принять сватов и обсудить детали предстоящей свадьбы - очень хорошая примета, которая сулит счастливую супружескую жизнь.





Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы:

В этот день ни в коем случае нельзя ходить босыми ногами по росе: считается, что таким образом можно собрать только хвори.

Нельзя надевать неудобную обувь: это может навлечь несчастья и беды.

Наши предки верили, что в этот день нельзя ничего втыкать острого в землю, потому что она должна отдохнуть.

В этот день также нельзя резать ножом продукты. Поэтому хозяйки даже старались ничего не готовить в этот день на кухне. Готовили праздничные блюда в преддверии Успения, а хлеб ломали руками.

И особенно на Успение нельзя ни с кем ссориться: иначе склоки в доме будут весь год.











