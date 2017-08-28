Карта Украины от Freedom House очень озадачила сеть (ФОТО)

Международная правозащитная организация Freedom House в своем новом отчете за 2016 год "Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии" показала мировую карту, на которой указываются территории, где есть угрозы демократии.





Синим цветом на карте выделены территории, которые по уровню свободы и демократии "не свободны". Желтым цветом - "частично свободные", зеленым - "свободные". Среди "не свободных" территорий, в частности, указаны Крым и Россия. Территория Украины без Крыма, но включая Донбасс, помечена желтым цветом.





Отчет с картой размещен на сайте Freedom House.

Поскольку синим цветом Freedom House отметила и Россию, вследствие чего Крым на карте визуально слился с ней, некоторые украинские СМИ сообщили, что Freedom House напечатала карту Украины без Крыма.

Депутат Владимир Арьев (БПП) прокомментировал ситуацию, отметив, что Freedom House уже не впервые "потакает России":

Volodymyr Ariev 8 часов назад

У мене немає слів. Одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House на карті прикріпила Крим Росії. Особливий цинізм ситуації додає назва доповіді - "Подвійні загрози глобальній демократії".

https://freedomhouse.org/r…/freedom-world/freedom-world-2017

Це не вперше Freedom House потурає російським окупантам. Минулого року я помітив таку саму ганьбу на мапі в англійському соборі у Солсбері. Тоді цинізму додало розташування монітору з "російським" Кримом в трьох метр…





Ему возразили некоторые пользователи, отметив, что организация Freedom House показала ситуацию с демократией в разрезе территорий, а не стран.

Впрочем, в сети тут же возник вопрос, почему неподконтрольная Украине территория Донбасса отмечена желтым цветом вместе со всей Украиной - как зона "частично свободная".

Что касается демократии в Росии, то в отчете организации указывается, что Россия в прошлом году "вмешивалась в политические процессы США и других демократических стран, увеличила свою военную поддержку диктатуры Башара Асада в Сирии и усилила свою незаконную оккупацию украинской территории".