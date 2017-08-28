Киевлянка из-за "беспроцентного" кредита осталась без жилья

Из кармана грязного халата Любови Игоревны торчат кошелек и паспорт – все имущество, которое осталось у женщины. 74-летняя киевлянка уже неделю живет в подъезде своего дома на ул. Николая Ушакова, 14. Вчера соседи помогли разбить палатку у подъезда – пока тепло, баба Люба будет жить здесь, а потом – может быть, вернется обратно в подъезд.

Утром пенсионерка метет двор, а по вечерам ночует у закрытой двери своей квартиры, в которой до сих пор прописана.

- Тут моя знакомая оформлена дворником, но работать не хочет. Мне 74! Работать уже официально не могу, но работаю. Женщине стаж идет, а мне ее зарплата достается. У меня уже 47 лет стажа, а я все равно должна работать!



Фото: Данил Павлов

На столике во дворе, где сейчас дежурит пожилая женщина, – лапша быстрого приготовления, плавленый сырок и несколько бутылок питьевой воды – все принесли соседи. Сын Сергей зовет к себе, но Любовь Игоревну не уговорить: "я отойду, а они мое имущество вынесут! А у меня там и сахар, и гречка. Я все про запас покупала!".

Мимо палатки бабы Любы проходит пожилая соседка.

– А что это вы тут устроили? – интересуется женщина.

Любовь Игоревна сбивчиво рассказывает о том, как из-за кредита осталась без квартиры. Все ее вещи остались там, а она – на улице. В октябре прошлого года пенсионерка взяла заем. Говорит, что сыну нужны были деньги – на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) для жены. Невестка все время беременности на сохранении была, все это дорого. Вот сын и нашел кредиторов. Заем, по документам, беспроцентный. Но вернуть, рассказывает Сергей, нужно было сумму на порядок больше. Документально доказать свои слова о том, что "проценты" "прибавили" к телу кредита, ни Сергей, ни Любовь Игоревна не могут. И условия строгие – до 26 апреля всю одолженную сумму приказано отдать.



Фото: Данил Павлов

Деньги должны были возвращать по графику. И Любовь Игоревна, и ее сын говорят, что последнюю часть суммы привезли вовремя – до 26 апреля. В квартире, как оказалось, живет Максим, сын Ирины С., которая по документам дала злосчастный кредит. От ее имени документы подписывал официальный представитель – муж Сергей Иванович.

- Мы приехали по этому адресу, а там живет Максим С. – артист. Нам соседи рассказали: он режиссер украинского триллера. Сначала он нам говорил, что квартиру эту вообще снимает. А потом оказалось, что он сын С., – рассказывает Любовь Игоревна.

Через несколько месяцев Максим написал заявление в полицию, пожаловался, что Сергей угрожает ему "физической расправой". Любовь Игоревна утверждает, что деньги они пытались отдать, однако не нашли кому. В то же время и по закону? и в договоре указано, что если кредитор не принимает задолженность, деньги можно положить на нотариальный депозит. Это может подтвердить, что должники пытались вернуть заем.



Фото: Данил Павлов

Деньги должны были вернуть до апреля, а уже в мае Ирина С. прислала бабе Любе письмо. В нем говорится: 26 апреля нужную сумму – по документам 10 тысяч долларов – не вернули. А за каждый день просрочки полагается пеня – 20% от суммы долга. "По состоянию на май ваш долг передо мной составляет 35 009,40 долларов", – обратилась к пенсионерке Ирина С. Насколько эти требования законны, может установить только суд. Пытаться вернуть деньги семейство С. не стало. В августе они "выселили" пенсионерку из ее же квартиры и женщина осталась в одном халате на улице.

Регистратор Дмитрий М. внес в реестр недвижимости "правки". Вместо бабы Любы, которая была единственным собственником "трешки", недвижимость досталась Ирине С.

Сейчас в квартире живет молодой человек из Ирпеня. Во всяком случае, так он сказал полиции. Корреспонденту "Сегодня" он представился как Алексей. Но разговаривать долго не стал, говорит: "пусть начальник придет, он и расскажет". Начальник, по его словам, – это Сергей С. Задача Алексея – сидеть в квартире и следить, чтобы в нее никто не зашел. Ни вещи бабы Любы, ни тем более дверь, он открывать не согласен. "Начальник" по телефону с корреспондентом "Сегодня" говорить также отказался.

Вечером 14 августа сын бабы Любы в очередной раз вызывает полицию к квартире, которая еще совсем недавно принадлежала маме. На руках у него решение об аресте имущества – они написали заявление в полицию, подали иск в суд. Пытаются доказать, что квартиру забрали незаконно. Но до тех пор, пока суд не примет решение, доступа к квартире нет.

Через 20 минут по вызову явилась патрульная полиция. Правоохранители прочитали решение суда, изучили копию договора о предоставлении беспроцентного кредита и вместе с бабой Любой и ее сыном поднялись на девятый этаж – постучаться в квартиру. Но Алексей и полиции открывать отказался.



Фото: Данил Павлов

- По какому праву вы находитесь в этой квартире? – через дверную щель спрашивает у Алексея полицейский.

- На этот вопрос я отвечать не буду.

- Вы знаете, кто раньше жил в этой квартире?

- Любовь Игоревна, – отвечает Алексей.

- А по какому праву вы сейчас здесь проживаете? – продолжает "коп".

- На этот вопрос я отвечать не буду, – повторяется "охранник" квартиры.

К полиции, бабе Любе и сыну Сереже присоединилась соседка Людмила. Девушка с криками кинулась к двери.

- Открывай! Я сейчас выломаю эту дверь! – вмешивается Люда в разговор полицейского с Алексеем.

Правоохранители еще раз посмотрели документы, и пришли к выводу – сделать тут ничего не могут. На квартиру наложили арест, это значит, что продать ее нельзя. Но если в реестре значится, что собственник уже не баба Люба, то и права на недвижимость у нее нет. Пока суд не решит обратное, владельцы – С. Кроме того, и в договоре, который подписала бабушка, говорится: если кредит не возвращают в указанные дни, квартира переходит в собственность кредитору.



Фото: Данил Павлов

- Баба Люба, а вы видели, что в договоре написано, что если кредит не выплачиваете, то у вас всю квартиру забирают? – спрашивает у пенсионерки правоохранитель.

- Да не было там такого! Моя квартира 42 тысячи долларов стоит! Пусть дадут мне ее продать, я им 10 тысяч верну, а себе 32 оставлю! – отвечает пенсионерка.

- А кто вам этого кредитора нашел?

- Да сын нашел через объявление, – тихо отвечает баба Люба.

- А где договор подписывали? Сын был рядом?

- Да в офис какой-то ездили. Сын был рядом, но ему деньги нужны были. У невестки плод…

Вечером сын бабы Любы собирается домой – он живет за городом. А его 74-летняя мама готовится ко сну в палатке.

- Мы все равно будем добиваться через суд, чтобы квартиру вернули, – говорит сын Сергей и уходит. Дома его ждет жена с пятимесячным ребенком. В марте Любовь Игоревна стала бабушкой.





Источник: segodnya.ua

