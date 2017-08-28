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Новости
Украина
28 августа 17, 10:57
Почетное консульство в Иракском Курдистане открыла Украина
Ирак
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Глава департамента иностранных дел регионального правительства Курдистана Фалах Мустафа поведал о том, что украинская страна открыла почетное консульство в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль.

Об этом Мустафа сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, он ожидает от почетного консульства МИД Украины и МИД Шри-Ланки в Эрбиле лучших отношений между странами. 

Отметим, что Иракский Курдистан является курдским государственным образованием в составе Ирака и по новой конституции имеет статус широкой автономии.

Также Курдистана есть собственные вооруженные формирования пешмерга (до 80 тыс. человек, с тяжёлым оружием, бронетехникой и танками), служба безопасности, организованная при помощи Израиля, несколько спутниковых каналов.

Напомним, ранее в Минобороны Турции заявили, что ВВС страны атаковали объекты Рабочей партии Курдистана, базирующиеся на сирийско-иракской границе в районе горного хребта Синджар.
URA-Inform
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