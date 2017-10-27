НАПК проверит лотерейный "выигрыш" Ляшко

Национальное агентство по противодействию коррупции проверит информацию о выигрыше в лотерею депутатом Олегом Ляшко на общую сумму более 571 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.





"Учитывая общественный резонанс относительно субъекта декларирования - народного депутата Украины Олега Ляшко, согласно закону, Национальное агентство отмечает, что осуществит соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сказано в сообщении.





В НАПК отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.





Напомним, в своей декларации Ляшко указал три выигрыша в лотерею на общую сумму более 571 тыс грн.





Украинская национальная лотерея отказалась подтверждать эту информацию, сославшись на конфиденциальность информации.



