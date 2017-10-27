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Новости
Украина
25 октября 17, 22:41
НАПК проверит лотерейный "выигрыш" Ляшко
Ляшко
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В НАПК отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством
Национальное агентство по противодействию коррупции проверит информацию о выигрыше в лотерею депутатом Олегом Ляшко на общую сумму более 571 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Учитывая общественный резонанс относительно субъекта декларирования - народного депутата Украины Олега Ляшко, согласно закону, Национальное агентство отмечает, что осуществит соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сказано в сообщении.

В НАПК отметили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в своей декларации Ляшко указал три выигрыша в лотерею на общую сумму более 571 тыс грн.

Украинская национальная лотерея отказалась подтверждать эту информацию, сославшись на конфиденциальность информации.  

источник: liga.net
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