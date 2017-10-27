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Украина
25 октября 17, 23:02
Взрыв у телеканала "Эспресо". Ранен Мосийчук (фото, видео)
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Взрыв произошел у телеканала "Эспрессо". Депутат Мосийчук ранен в результате взрыва в Киеве (фото)

Авто взорвалось на улице Адама Мицкевича недалеко от телеканала "Эспресо".

Депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука ранило в результате взрыва в Киеве. Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.

- Только что на Мосийчука произошло покушение. На выходе из телеканала "Эспресо", когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв. Игорь Мосийчук ранен, пока его везут в больницу, - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила в соцсети, что взрыв произошел в 10 вечера в Соломенском районе, пострадали два человека. Взорвали авто по улице Адама Мицкевича. "Эспресо" сообщает, что Мосийчука увезли в больницу "Борис".

Вечером 25 октября Мосийчук был гостем эфира "Эспресо". Сотрудники телеканала сообщили "112 Украина", что подорвали мотоцикл, на котором приехали двое. 

В эфире "Эспресо" сообщили, что также пострадал политолог Виталий Бала. Его ранило осколками. Пострадавших сразу забрала скорая. 
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