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Новости
Украина
25 октября 17, 23:44
Умеров и Чийгоз уже в четверг могут вернуться в Украину
Умеров и Чийгоз
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Освобожденные в среду, 25 октября, украинские политзаключенные Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз могут уже в четверг вернуться в Украину.

Турецкие врачи сразу же провели медосмотр, потому что у обоих есть проблемы со здоровьем. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила дочь Умерова Айше.

По ее словам, в Турции уже нашли местные аналоги всех лекарств, потому что полет получился весьма неожиданным для всех. Если все будет нормально, то уже завтра они смогут лететь в Киев, но точно это пока неизвестно, - пояснила она.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, когда дата приезда освобожденных Чийгоза и Умерова в Украину будет известна только после разговора президентов Украины и Турции.

Напомним как сообщалось, украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены от уголовного преследования. Сначала их привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а затем самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.

Как сообщил народный депутат, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook, Россия выдала Чийгоза и Умерова Турции. "Очень рад видеть Чийгоза и Умерова на свободе! Но то, что оккупанты выдали их Турции, означает, что Москва продолжает демонстративно игнорировать требования Украины и мирового сообщества освободить всех украинских заложников из своих тюрем. Грубое нарушение Россией международного законодательства и прав человека продолжается. Здесь без изменений", - написал Арьев.
URA-Inform
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