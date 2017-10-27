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Новости
Украина
26 октября 17, 15:18
Покушение на Мосийчука прокомментировал Порошенко
Мосийчук
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Глава страны Петр Порошенко остро отреагировал на теракт, произошедший вечером 25 октября в Киеве.

Об этом президент Украины сообщил на своей странице в 

Также украиский лидер государства выразил соболезнования семьям погибших при взрыве и пожелал выздоровления пострадавшим.

"Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", - написал он.

Напомним, как сообщалось, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук прооперирован. Его состояние удовлетворительной, операцию он перенес успешно. 

Вместе с тем Мосийчук уже передал для публикации свое заявление, в котором утверждает, что заказчики покушения на него находятся в России, а исполнители в Киеве. По его словам, он не исключает, что российская агентура - в патриотической среде.
URA-Inform
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