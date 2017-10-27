В Севастополе сносят торговые павильоны (ВИДЕО)

В Севастополе возле рынка Московский начался демонтаж торговых павильонов. Как сообщает Крым.Реалии, три дня назад на этих объектах отключили электричество и предупредили, что "будут сносить всех по очереди".

"Когда снимали крышу первого павильона, товар был внутри. Мы подали апелляцию, но они не ждут. Они нам сделали такой подарок к Новому году. Нас, тех, кто останется без работы, больше тридцати человек. Вчера здесь был митинг, но им все равно", – рассказал продавец одного из торговых павильонов.

Ранее в октябре "правительство" Севастополя огласило список объектов, которые подлежат демонтажу, среди них оказались и павильоны возле рынка Московский.

Согласно документу, незаконными называют и несколько жилых домов по улицам Артидивизионовской, Героев Бреста, Стрелецкой, а так же гаражи, гостиницы, бары, пристройки к ресторанам и придомовым территориям.

Всего 25 сентября "правительство" отчиталось о вручении севастопольским предпринимателям более 400 уведомлений о демонтаже торговых объектов, которые местные власти посчитали незаконными. На ликвидацию таких объектов в бюджете города заложили 10 млн рублей (около 4,8 млн гривен).



