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Новости
Украина
26 октября 17, 16:11
Украина получила лекарства от ботулизма и столбняка (ФОТО)
Красный крест
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Международный комитет Красного Креста направил украинскому государству 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Отметим, что такое количество лекарств, которое Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев.

В вдеомстве добавили, что в текущем году ботулизмом в Украине заболели 108 человек, еще зарегистрировано 13 случаев столбняка.


Напомним, как сообщал ранее,  "Красный крест" недавно направил сразу восемь грузовиков с гуманитарной помощью жителям Донецкой области. Данные автомобили перевозили жителям востока продуктовые, а также гигиенические наборы весом около 13 тонн, которые были переданы миссией комитета Красного Креста – уточняют в сообщении. 
URA-Inform
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