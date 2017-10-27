Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.53
USD
26.83
RUB
0.46
EUR
31.17
USD
26.85
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 октября 17, 16:14
Прибытие Умерова и Чийгоза в Украину перенесли, – Джапарова
Умеров, Чийгоз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Освобожденных заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа ожидают 27 октября.

Прибытие освобожденных заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза из Турции в Украину перенесли. Об этом в четверг, 26 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Прилет освобожденных лидеров Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза перенесен. Детали будут позже. Новое время прибытия в аэропорт Борисполь сообщим сразу, как будем владеть информацией", – написала Джапарова.

"Ожидаем их завтра – 27 октября", – добавила она.

Напомним, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне.

Позже вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала подробности освобождения лидеров крымских татар.
Korrespondent
Ещё по теме:
Турция более не нуждается в присоединении к Евросоюзу
На могиле российского генерала флаги сепаратистов
В Украине стартовал расчет размера зимних субсидий
Археологи нашли место захоронения святого Николая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко рассказал об освобождении Крыма
noimageЗачем Кремль отдал Турции двух крымских татар?
noimageЧийгоз и Умеров вернулись в Украину свободными людьми. ВИДЕО
noimageБоевики продолжают обстреливать позиции украинских военных
noimageПротест Саакашвили может закончиться госпереворотом
Лента новостей