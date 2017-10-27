Прибытие Умерова и Чийгоза в Украину перенесли, – Джапарова

Прибытие освобожденных заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза из Турции в Украину перенесли. Об этом в четверг, 26 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Прилет освобожденных лидеров Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза перенесен. Детали будут позже. Новое время прибытия в аэропорт Борисполь сообщим сразу, как будем владеть информацией", – написала Джапарова.

"Ожидаем их завтра – 27 октября", – добавила она.

Напомним, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне.

Позже вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала подробности освобождения лидеров крымских татар.