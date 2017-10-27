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Новости
Украина
26 октября 17, 16:34
Киеву грозит экологический коллапс из-за канализации
Киевводоканал
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Строительные работы около "Южного" вокзала в Киеве могут привести к экологическому коллапсу.

На улице Георгия Кирпы, 2-б застройщик затопил канализационный коллектор. В результате работа канализационной системы столицы нарушена, а коммунальщики уже четвертые сутки пытается не допустить экологическую катастрофу.

Замглавы инженера управления канализации Киева Андрей Кобзарь сообщил, что затопление угрожает привокзальному почтамту и другим зданий и сооружений, рядом стоящими с вокзалом. 

Сотрудники "Киевводоканала" с помощью спецтехники смогли локализировать угрозу, однако это временный эффект/, необходимо решать проблему комплексно, подчеркнул Кобзарь.

Как сообщалось в, в 2018 году в Киеве пройдет Международная конференция по изменению климата.
URA-Inform
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