Мосийчука перевезли в другую больницу (ФОТО)

Это связано с безопасностью политика. Как сообщает телеканал "Эспрессо" депутата в четверг, 26 октября, после пяти часов вечера увезли из клиники, где он находится в реанимации.





Его повезли к тому врачу, у которого он уже лечился ранее. Депутата на медицинской каталке вывезли из больницы и перенесли в карету скорой помощи. Вместе с тем, место расположения больницы, куда перевели политика, не называется, однако, скорее всего это будет институт Шалимова.

Напомним, в Радикальной партии не исключают, что покушение на народного депутата Игоря Мосийчука мог организовать народный депутат от "Оппоблока" Сергей Левочкин.

Как сообщалось, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что вчерашний взрыв, это покушением на Мосийчука и на команду и политическую позицию партии. Теракт могли устроить российские спецслужбы, или даже политические оппоненты радикалов, в частности, причастным к этому может быть и бывший глава администрации президента Левочкин, - заявил Ляшко.