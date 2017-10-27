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Новости
Украина
26 октября 17, 21:17
Протест Саакашвили может закончиться госпереворотом
палатки
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Правоохранители говорят, что протест Саакашвили финансируется из-за рубежа и может закончиться государственным переворотом.

Митинги под Верховной Радой превратились в протест имени бывшего главы Одесской государственной обладминистрации Михаила Саакашвили.

Сторонники Михо разбили палаточный лагерь без конкретных требований. Власти тем временем обвиняют Саакашвили в заговоре и готовы выдворить из страны.

Что же происходит вокруг горе-грузина?

Иностранное финансирование

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что оставшихся под Верховной Радой активистов финансируют из-за границы и собирается это доказать.

"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая группа людей. 150-200 человек требуют исключительно то, что они хотят, при поддержке финансирования из-за рубежа. В свое время я это докажу", - заявил Луценко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также говорит о зарубежном следе на акциях протеста. По его версии, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник "финансирует палатку" возле Верховной Рады.

"Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую, там черкащане, которых я хорошо знаю, они обратились ко мне за помощью", - сказал в интервью российской прессе беглый депутат.

На уточняющий вопрос  журналиста, что означает  "финансирую", он ответил, что есть определенные затраты, связанные "с содержанием, питанием и другими потребностями", которые он оплачивает.

Сами активисты получение денег от Олейника отрицают.

Переворот

Когда Саакашвили был одесским губернатором, он заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии, заявил Луценко.

По его словам, сейчас эти люди ездят по стране на автомобилях ОГА и на машинах, купленных за деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни.

"Теперь они готовят переворот - это не пройдет... Саакашвили бросил вызов государству, правоохранители дадут ему ответ", - подчеркнул Луценко.

Государственная миграционная служба занимается выдворением этих 20 граждан Грузии.

По словам Луценко, Саакашвили в своей деятельности опирается "на узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения".

Сам Саакашвили, в свою очередь, обвинил Луценко в ксенофобии и безосновательных претензиях.

"Все его выступление было пропитано ксенофобией. Генеральный прокурор сказал, что по всей Украине ездят люди на машинах, купленных за деньги Одесской таможни, и готовят государственный переворот. Серьезно?", - возмутился Саакашвили.

"Во-первых, всех грузин, которые были со мной (в бытность главой Одесской ОГА – ред.), пригласил Порошенко. Я не знаю, как их оформляли, но точно знаю, что с некоторыми грузинами, которых привез Порошенко, он сам встречался не один раз", - добавил он.

Саакашвили отметил, что в свое время президент Петр Порошенко встречался с бывшим советником экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской Гогой Цхакаей, который представил ему проект открытого таможенного пространства по примеру Грузии, и президент Украины пообещал поддержку в его реализации.

Депортация?

Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского районного суда о признании Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.

Также Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. Луценко утверждает, что теперь экс-президента можно депортировать.

В Государственной миграционной службе заявили, что Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Это "дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия касательно его выезда из территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Саакашвили отказали в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты из-за того, что ее подали с нарушениями.

А именно - пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".

В ДМС объяснили, что 11 сентября 2017 в 09:00 в канцелярию главного управления ГМС во Львовской области пришла группа из четырех человек. Они не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность и оставили соответствующее заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени Саакашвили. К ней эти лица прикрепили копию паспорта гражданина Украины.

Но сам Саакашвили никуда не собирается. Он заявил, что переселяется в палатку напротив Рады и продолжит отстаивать свои права.


Пустые палатки

Столичные власти говорят, что получают жалобы от киевлян на перекрытие проезжей части улицы Грушевского, где участники акции протеста установили палатки.

"Я лично был на Грушевского, необходимости в перекрытии дороги не было никакой, эти палатки стоят там пустые, и это критически влияет на транспортную инфраструктуру города, потому что двигаться через центр практически невозможно. И мы готовы вступать в переговоры с организаторами этой акции", – отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в эфире 112 канала.
 
По его словам, на сайте Киевсовета даже зарегистрирована петиция с требованием разблокировать проезжую часть улицы.

Что дальше?

Бывший губернатор Одесской области призвал своих сторонников собраться на вече в воскресенье у здания Верховной Рады.

Под Радой пока собирается достаточно мало людей, но в случае попытки выдворить Саакашвили из страны их количество может увеличиться. К конфронтацией приведет применение силы правоохранителями, что было бы на руку организатором затухающих протестов.
Korrespondent
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