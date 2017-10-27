Протест Саакашвили может закончиться госпереворотом

Митинги под Верховной Радой превратились в протест имени бывшего главы Одесской государственной обладминистрации Михаила Саакашвили.
Сторонники Михо разбили палаточный лагерь без конкретных требований. Власти тем временем обвиняют Саакашвили в заговоре и готовы выдворить из страны.
Что же происходит вокруг горе-грузина?
Иностранное финансирование
Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что оставшихся под Верховной Радой активистов финансируют из-за границы и собирается это доказать.
"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая группа людей. 150-200 человек требуют исключительно то, что они хотят, при поддержке финансирования из-за рубежа. В свое время я это докажу", - заявил Луценко.
Министр внутренних дел Арсен Аваков также говорит о зарубежном следе на акциях протеста. По его версии, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник "финансирует палатку" возле Верховной Рады.
"Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую, там черкащане, которых я хорошо знаю, они обратились ко мне за помощью", - сказал в интервью российской прессе беглый депутат.
На уточняющий вопрос журналиста, что означает "финансирую", он ответил, что есть определенные затраты, связанные "с содержанием, питанием и другими потребностями", которые он оплачивает.
Сами активисты получение денег от Олейника отрицают.
Переворот
Когда Саакашвили был одесским губернатором, он заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии, заявил Луценко.
По его словам, сейчас эти люди ездят по стране на автомобилях ОГА и на машинах, купленных за деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни.
"Теперь они готовят переворот - это не пройдет... Саакашвили бросил вызов государству, правоохранители дадут ему ответ", - подчеркнул Луценко.
Государственная миграционная служба занимается выдворением этих 20 граждан Грузии.
По словам Луценко, Саакашвили в своей деятельности опирается "на узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения".
"Все его выступление было пропитано ксенофобией. Генеральный прокурор сказал, что по всей Украине ездят люди на машинах, купленных за деньги Одесской таможни, и готовят государственный переворот. Серьезно?", - возмутился Саакашвили.
"Во-первых, всех грузин, которые были со мной (в бытность главой Одесской ОГА – ред.), пригласил Порошенко. Я не знаю, как их оформляли, но точно знаю, что с некоторыми грузинами, которых привез Порошенко, он сам встречался не один раз", - добавил он.
Саакашвили отметил, что в свое время президент Петр Порошенко встречался с бывшим советником экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской Гогой Цхакаей, который представил ему проект открытого таможенного пространства по примеру Грузии, и президент Украины пообещал поддержку в его реализации.
Депортация?
Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского районного суда о признании Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.
Также Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. Луценко утверждает, что теперь экс-президента можно депортировать.
В Государственной миграционной службе заявили, что Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.
Это "дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия касательно его выезда из территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Саакашвили отказали в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты из-за того, что ее подали с нарушениями.
А именно - пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".
В ДМС объяснили, что 11 сентября 2017 в 09:00 в канцелярию главного управления ГМС во Львовской области пришла группа из четырех человек. Они не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность и оставили соответствующее заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени Саакашвили. К ней эти лица прикрепили копию паспорта гражданина Украины.
Но сам Саакашвили никуда не собирается. Он заявил, что переселяется в палатку напротив Рады и продолжит отстаивать свои права.
Пустые палаткиСтоличные власти говорят, что получают жалобы от киевлян на перекрытие проезжей части улицы Грушевского, где участники акции протеста установили палатки.