Протест Саакашвили может закончиться госпереворотом

Митинги под Верховной Радой превратились в протест имени бывшего главы Одесской государственной обладминистрации Михаила Саакашвили.

Сторонники Михо разбили палаточный лагерь без конкретных требований. Власти тем временем обвиняют Саакашвили в заговоре и готовы выдворить из страны.

Что же происходит вокруг горе-грузина?

Иностранное финансирование

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что оставшихся под Верховной Радой активистов финансируют из-за границы и собирается это доказать.



"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая группа людей. 150-200 человек требуют исключительно то, что они хотят, при поддержке финансирования из-за рубежа. В свое время я это докажу", - заявил Луценко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также говорит о зарубежном следе на акциях протеста. По его версии, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник "финансирует палатку" возле Верховной Рады.

"Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую, там черкащане, которых я хорошо знаю, они обратились ко мне за помощью", - сказал в интервью российской прессе беглый депутат.

На уточняющий вопрос журналиста, что означает "финансирую", он ответил, что есть определенные затраты, связанные "с содержанием, питанием и другими потребностями", которые он оплачивает.

Сами активисты получение денег от Олейника отрицают.

Переворот

Когда Саакашвили был одесским губернатором, он заставил своих подчиненных оформить вид на жительство в Украине для 20 граждан Грузии, заявил Луценко.

По его словам, сейчас эти люди ездят по стране на автомобилях ОГА и на машинах, купленных за деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни.

"Теперь они готовят переворот - это не пройдет... Саакашвили бросил вызов государству, правоохранители дадут ему ответ", - подчеркнул Луценко.

Государственная миграционная служба занимается выдворением этих 20 граждан Грузии.

По словам Луценко, Саакашвили в своей деятельности опирается "на узкий круг экстремистов грузинского и украинского происхождения".

Сам Саакашвили, в свою очередь, обвинил Луценко в ксенофобии и безосновательных претензиях.

"Все его выступление было пропитано ксенофобией. Генеральный прокурор сказал, что по всей Украине ездят люди на машинах, купленных за деньги Одесской таможни, и готовят государственный переворот. Серьезно?", - возмутился Саакашвили. "Во-первых, всех грузин, которые были со мной (в бытность главой Одесской ОГА – ред.), пригласил Порошенко. Я не знаю, как их оформляли, но точно знаю, что с некоторыми грузинами, которых привез Порошенко, он сам встречался не один раз", - добавил он. Саакашвили отметил, что в свое время президент Петр Порошенко встречался с бывшим советником экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской Гогой Цхакаей, который представил ему проект открытого таможенного пространства по примеру Грузии, и президент Украины пообещал поддержку в его реализации. Депортация? Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского районного суда о признании Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Также Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. Луценко утверждает, что теперь экс-президента можно депортировать. В Государственной миграционной службе заявили, что Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине. Это "дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия касательно его выезда из территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Саакашвили отказали в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты из-за того, что ее подали с нарушениями. А именно - пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите". В ДМС объяснили, что 11 сентября 2017 в 09:00 в канцелярию главного управления ГМС во Львовской области пришла группа из четырех человек. Они не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность и оставили соответствующее заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени Саакашвили. К ней эти лица прикрепили копию паспорта гражданина Украины. Но сам Саакашвили никуда не собирается. Он заявил, что переселяется в палатку напротив Рады и продолжит отстаивать свои права.



