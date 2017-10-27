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Новости
Украина
27 октября 17, 15:38
Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных
АТО
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Только за прошлую неделю специальная мониторинговая миссия на Донбассе зафиксировала более 3286 случаев ведения огня со стороны бандформирований ЛНР, ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Сотрудники миссии зафиксировали множество случаев использования запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также снарядом большого калибра, минометной техники. Кроме того, было запечатлено несколько случаев работы танка по позициям украинских армейцев.

ВСУ также вынуждены были отвечать на огонь террористов. На прошлой неделе миссиязафиксировала 86 случаев размещения вооружения, которое размещается на линии отвода, а также на территориях неподконтрольных украинским военным.

Как сообщалось, на Донбассе в течение сентября зафиксировано примерно на 30 процентов больше нарушений ранее оговоренного прекращения огня.
URA-Inform
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