Зачем Кремль отдал Турции двух крымских татар?

Сегодня оккупанты в Крыму освободили из заложников двух заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Обоих самолетом доставили в Россию, а затем в Турцию, откуда они, как ожидается, в ближайшее время отправятся в Украину. Как узники Кремля неожиданно для большинства оказались на свободе - в объясняющем материале LIGA.net.





С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Чийгоза оккупанты похитили в январе 2015 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го в Симферополе. 11 сентября 2017 года псевдосуд в Крыму приговорил замглавы Меджлиса к восьми годам колонии строгого режима.





В мае 2016 года российские силовики схватили в Бахчисарае Умерова. Причиной стало его публичное заявление о необходимости возвращения Крыма под контроль Украины, которое оккупанты расценили как "призыв к сепаратизму". 27 сентября 2017-го так называемый суд в Симферополе дал замглавы Меджлиса два года колонии-поселения.





КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Сегодня адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов сообщил, что Умеров и Чийгоз "освобождены от уголовного преследования" и "обрели свободу". Правозащитник назвал это "результатом титанических усилий и успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы". Позднее Полозов пояснил, что приговоры фейковых судов против лидеров Меджлиса "остаются в силе", однако "не будут приведены в исполнение".





Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что сначала Умерова и Чийгоза привезли в Симферополь, затем самолетом доставили в Анапу. Оттуда они вылетели в Анкару, а уже из турецкой столицы должны отправиться в Украину. По словам Джемилева, освобождение политзаключенных стало возможным благодаря переговорам президентов Турции и РФ Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.





Также он рассказал, что Россия требовала от Чийгоза и Умерова официально обратиться к хозяину Кремля с прошением о помиловании, однако оба твердо от этого отказались. В то же время политзаключенные отозвали апелляции на приговоры против них с трактовкой, что в РФ нет никакого правосудия и надеяться на жалобы смысла нет.





Президент Петр Порошенко приветствовал освобождение двух лидеров крымских татар и поблагодарил Эрдогана "за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве".





Глава Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что о готовящемся освобождении его заместителей было известно узкому кругу людей еще две недели назад.





ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ. Умеров и Чийгоз находятся в Анкаре, их пребыванием в Турции опекается посол Украины. Первый замминистра информполитики Эмине Джеппар заявила, что говорить о времени прибытия заместителей главы Меджлиса в Киев пока рано. По ее словам, турецкая сторона может предложить бывшим узникам Кремля пройти медицинское обследование и в том случае, если Чийгоз и Умеров согласятся, их возвращение в Украину будет отложено на несколько дней.





Пока так и не ясно, на каких условиях Москва согласилась отпустить пленников. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге для СМИ заявила, что "будет правильно, когда об этом будет говорить турецкая сторона".





ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Освобождение Умерова и Чийгоза стало очередной победой в затяжной, но непрекращающейся борьбе Украины за своих граждан, ставших заложниками Кремля по политическим мотивам. Выход лидеров Меджлиса на свободу демонстрирует, что путем международного давления и переговоров можно заставить Москву идти на уступки.





Однако не стоит забывать, что РФ может использовать освобождение Чийгоза и Умерова как аргумент в пользу смягчения прессинга со стороны международного сообщества. Именно об этом сегодня заявила Геращенко: "Среди бонусов, которые пытается выторговать российская сторона, это и смягчение санкций, и возвращение в ПАСЕ... Очевидно, что такой важный гуманитарный шаг - серьезный козырь, которым Путин будет потом размахивать перед мировым сообществом, рассказывая о том, что нужно идти на уступки РФ".



