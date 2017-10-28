Обыск в ночном клубе Киева: задержаны 17 чел с наркотиками

Кроме того, в развлекательном заведении выявлено 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Последних доставили в пункт сбора призывников Киева, а детей передали родителям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.





По всем выявленным фактам правонарушений полиция Шевченковского района столицы проводит проверку.





Предварительно установлено, что ночное заведение начало свою работу в июле этого года. С момента его открытия в районную полицию начали поступать жалобы от жителей близлежащих домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются преимущественно несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в заведении могут продавать наркотики.





Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотических средств у посетителей заведения. По словам задержанных, обнаруженные и изъятые наркотики они покупали у незнакомцев на территории клуба.













По результатам проверки собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского УП главного управления полиции в Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 УУК - организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.





В рамках досудебного расследования 27 октября сотрудники Шевченковского управления полиции Киева и киевской прокуратуры провели санкционированный обыск в ночном клубе. К обыску привлекли также сотрудников полка полиции особого назначения и районного Шевченковского военного комиссариата.













На момент обыска в клубе находились 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жители Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства. Задержанные после освидетельствования доставлены в Шевченковское управление ГУ нацполиции в Киеве для проведения процессуальных действий. Кроме того, у 20-летнего бармена заведения были обнаружены и изъяты расфасованные прозрачные пазовые пакеты с веществом, похожим на наркотическое. У другого задержанного 30-летнего мужчины полиция изъяла вещества, внешне похожие на наркотики, галлюциногенные грибы, электронные весы, 40 тыс грн, восемь банковских карточек и автомобиль BMW.













Среди посетителей оказались 11 малолетних лиц, которых полицейские передали родителям. На родителей или лиц, их заменяющих, правоохранители составили административные протоколы за злостное невыполнение родительских обязанностей по ст. 184 КУоАП.





Кроме того, работники военного комиссариата обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили в пункт сбора призывников Киева.













В ходе обыска также дополнительно зафиксировано, что ночное развлекательное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии. В помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы. По этим фактам проводится дополнительная проверка.





Ранее брат депутата Мустафы Найема, представитель юридической компании Миллер Маси Найем сообщил в Facebook о жесткой облаве в киевском ночном клубе Jugendhub, которую проводили бойцы в масках и с оружием.





Ранее вчера сообщалось, что сотрудники СБУ задержали заместителя мэра Вышгорода в Киевской области по подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков. Чиновник также подозревается в хищении бюджетных средств.



