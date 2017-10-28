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Новости
Украина
28 октября 17, 18:55
Сегодня ночью Украина переходит на "зимнее время"
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Ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад

Украина в ночь на воскресенье, 29 октября, перейдет на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад. Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на "летнее время" на один час вперед.

Страны Европейского Союза, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая — в UTC и UTC+2, также переходят на "зимнее время".

В 2011 году Россия отменила практику перехода на "зимнее время", после чего в Украине был принято аналогичное решение (постановление Верховной Рады), но позже решение было отменено.
Delo
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