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Новости
Украина
28 октября 17, 19:08
Синоптики предупреждают об ухудшение погодных условий
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Украинские синоптики предупреждают про снижение температуры, а также о снегопаде.

Так, синоптики уже предупредили про ухудшение погодных условий в течение 29 - 30 октября 2017 г. Такие данные распространил Укргидрометцентр.

Известно, что 29 и 30 октября в стране будут непростые погодные условия: усиление ветра до 17-22 м/с, днем 29 октября в Ровенской области, а также Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, на Закарпатье, а ночью 30 октября погода ухудшится также в Житомирской, Киевской области и Черкасской. Ветер усилится до 25-30 метров за секунду.

Как сообщалось, синоптики предупреждали про усиление ветра в Украине в начале октября.
URA-Inform
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