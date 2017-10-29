Общенациональное Вече возле Верховной Рады Украины (Видео)

Около 400 человек собрались в воскресенье на вече в Киеве, организованное бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"Полиция обеспечивает безопасность участников акции под Верховной радой Украины. За порядком следит около 700 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сегодня у здания парламента собралось больше всего за последнюю неделю людей: сейчас там находится около 400 человек", – говорится в сообщении.

Силовики заверили, что сделают все возможное, чтобы предупредить возможные провокации.





Как сообщалось, накануне Михаил Саакашвили выразил уверенность, что ГПУ готовит документы для его ареста. Также он заявил, что намерен на вече в воскресенье выдвинуть ряд новых требований Петру Порошенко.

