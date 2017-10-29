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Новости
Украина
29 октября 17, 14:57
Авдеевк обстреляли из гранатометов
АТО
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Огонь велся по частному сектору города.
Повреждены дома в частном секторе.

Вечером  субботу сепаратисты обстреляли из гранатометов жилые дома в старой Авдеевке, в результате чего в одном из домов была повреждена крыша и кованые ворота. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В результате попадания вражеской гранаты от АГС (автоматического станкового гранатомета) частично разрушена крыша летней кухни по адресу улица Некрасова 127 и ворота во двор по улице Некрасова 130", – говорится в штабе.

Никто из мирных жителей не пострадал во время обстрела.

"Вечером мы были дома. Внезапно, неподалеку нашего дома прогремел мощный взрыв от которого очень испугался наш маленький ребенок", – рассказала хозяйка дома Елена.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 28 октября, сепаратисты 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.
Korrespondent
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