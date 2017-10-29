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Новости
Украина
29 октября 17, 14:59
Сегодня во всех областях Украины проходят местные выборы
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Сегодня в Украине проходят местные выборы объединенных территориальных общин, полиция патрулирует на всех участках.

Об этом передает&nbsp;пресс-служба Нацполиции.

Избирательные участки открылись в девять утра, в это воскресенье. Только два села - Чайковичи и Матусовка открыли голосовательные кабинки с опозданием. На данный момент лишь один избирательный участок - в селе Софиевка Белозерского района Херсонской области не работает.

В полиции областей уже поступило около 71 сообщения о нарушении голосовательного процесса и различных "качелей", по которым уже возбудили шесть уголовных производств. Около пяти тыс полицейских в разных областях Украины проводят патрулирование избирательных участков.

Как сообщалось, недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поведал о том, что под конец текущего года в нашей стране может быть 667 объединенных территориальных общин. 
URA-Inform
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