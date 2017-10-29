Сегодня во всех областях Украины проходят местные выборы

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.



Избирательные участки открылись в девять утра, в это воскресенье. Только два села - Чайковичи и Матусовка открыли голосовательные кабинки с опозданием. На данный момент лишь один избирательный участок - в селе Софиевка Белозерского района Херсонской области не работает.

В полиции областей уже поступило около 71 сообщения о нарушении голосовательного процесса и различных "качелей", по которым уже возбудили шесть уголовных производств. Около пяти тыс полицейских в разных областях Украины проводят патрулирование избирательных участков.

Как сообщалось, недавно министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поведал о том, что под конец текущего года в нашей стране может быть 667 объединенных территориальных общин.