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Новости
Украина
29 октября 17, 15:15
На Днепропетровщине рухнул навес подъезда. Погиб парень.ФОТО
Каменское
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В поселке Каменское на Днепропетровщине упал плиточный навес подъезда, в результате которого погиб подросток.

Сообщается, что в одном из подъездом жилого дома, что по улице Восьмого марта обвалились две железобетонные плиты, потолок и сами стены навеса. На момент обвала под козырьком подъезда находилось три подростка, одни из них получил несовместимые с жизнью травмы головы, двое других на данный момент госпитализированы с тяжелыми травмами. Тело ребенка спасатели достали из-под завала уже мертвым.



Что стало конкретной причиной завала плит в подъезде, а главное кто понесет за это ответственность покамест на сообщают. На данный момент правоохранительные органы проводят следствие. 



Как сообщалось, ранее похожий случай произошел в украинской столице, когда обвалился жилой дом в Голосеевском районе.
URA-Inform
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