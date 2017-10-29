На Днепропетровщине рухнул навес подъезда. Погиб парень.ФОТО

Сообщается, что в одном из подъездом жилого дома, что по улице Восьмого марта обвалились две железобетонные плиты, потолок и сами стены навеса. На момент обвала под козырьком подъезда находилось три подростка, одни из них получил несовместимые с жизнью травмы головы, двое других на данный момент госпитализированы с тяжелыми травмами. Тело ребенка спасатели достали из-под завала уже мертвым.









Что стало конкретной причиной завала плит в подъезде, а главное кто понесет за это ответственность покамест на сообщают. На данный момент правоохранительные органы проводят следствие.









Как сообщалось, ранее похожий случай произошел в украинской столице, когда обвалился жилой дом в Голосеевском районе.