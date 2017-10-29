В Одессе неизвестные в балаклавах пытались захватить ВЧ

В Одесі саме зараз відбувається самозахоплення аеродрому Повітряних Сил. З 9.00 ранку група захвату в балаклавах , приблизно 40 чоловік, витісняє військову охорону , мотивуючи свої дії рішенням міської ради і швиденько встановлюють огорожу.

Сподіваюсь всі ми розуміємо - наскільки важливим стратегічно є аеродром в Одесі, на випадок надзвичайних подій? І хто ці люди які прмймають рішення на користь незрозумілих фірм ?

Александр Моторный Andriy Tsaplienko Володимир Рунець Юлія ЖуковаEvgeniya Podobna Violetta Kirtoka Юрий Бутусов і всі друзі журналісти, прошу вашої допомоги.