В Одессе неизвестные в балаклавах пытались захватить ВЧ

Об инциденте сообщила и волонтер Алена Шевцова.
«В Одессе в данный момент происходит самозахват аэродрома Воздушных Сил. С 9:00 утра группа захвата в балаклавах, примерно 40 человек, вытесняет военную охрану, мотивируя свои действия решением городского совета, и быстренько устанавливает ограждение», – отметила она.
В Одесі саме зараз відбувається самозахоплення аеродрому Повітряних Сил. З 9.00 ранку група захвату в балаклавах , приблизно 40 чоловік, витісняє військову охорону , мотивуючи свої дії рішенням міської ради і швиденько встановлюють огорожу.
Сподіваюсь всі ми розуміємо - наскільки важливим стратегічно є аеродром в Одесі, на випадок надзвичайних подій? І хто ці люди які прмймають рішення на користь незрозумілих фірм ?
Александр Моторный Andriy Tsaplienko Володимир Рунець Юлія ЖуковаEvgeniya Podobna Violetta Kirtoka Юрий Бутусов і всі друзі журналісти, прошу вашої допомоги.