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Новости
Украина
29 октября 17, 15:23
В Одессе неизвестные в балаклавах пытались захватить ВЧ
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Сегодня, 29 октября, в 08:45 около 40 неизвестных лиц в балаклавах совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ.

"Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители Торгово-развлекательного центра "CITI CENTER" частично демонтировали ограждение военной части А3571, и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" Воздушных вил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в ведомстве предостерегают от провокационных действий вблизи с военными частями, так как военнослужащие, в соответствии с уставными обязанностями, имеют право применять оружие во время несения службы.



Об инциденте сообщила и волонтер Алена Шевцова.

«В Одессе в данный момент происходит самозахват аэродрома Воздушных Сил. С 9:00 утра группа захвата в балаклавах, примерно 40 человек, вытесняет военную охрану, мотивируя свои действия решением городского совета, и быстренько устанавливает ограждение», – отметила она.

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Альона Шевцова
2 ч назад

В Одесі саме зараз відбувається самозахоплення аеродрому Повітряних Сил. З 9.00 ранку група захвату в балаклавах , приблизно 40 чоловік, витісняє військову охорону , мотивуючи свої дії рішенням міської ради і швиденько встановлюють огорожу. 
Сподіваюсь всі ми розуміємо - наскільки важливим стратегічно є аеродром в Одесі, на випадок надзвичайних подій? І хто ці люди які прмймають рішення на користь незрозумілих фірм ? 
Александр Моторный Andriy Tsaplienko Володимир Рунець Юлія ЖуковаEvgeniya Podobna Violetta Kirtoka Юрий Бутусов і всі друзі журналісти, прошу вашої допомоги.

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Напомним, в Одесской области в Белгород-Днестровском районе вблизи воинской части задержали четырех человек, которые приблизились к запретной зоне.

Источник: bykvu.com
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